ОАО «Белинвестбанк» открыло новое подразделение в Гомеле (ул. Ильича, 87А. Комплекс «Хрустальный»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в подразделении осуществляется комплексное обслуживание клиентов. Для физических лиц предоставляются следующие услуги: валютно-обменные операции; выдача и обслуживание платежных карточек; кредиты на потребительские нужды; кредиты на финансирование недвижимости; операции с платежными карточками (платежи, пополнение, снятие наличных) и т.д.

Кроме того, в подразделении принимают выручку от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и осуществляют прием платежей от них.