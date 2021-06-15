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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БЕЛИНВЕСТБАНКА ОТКРЫЛОСЬ В ГОМЕЛЕ
10:54 16.06.2021
ОАО «Белинвестбанк» открыло новое подразделение в Гомеле (ул. Ильича, 87А. Комплекс «Хрустальный»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в подразделении осуществляется комплексное обслуживание клиентов. Для физических лиц предоставляются следующие услуги: валютно-обменные операции; выдача и обслуживание платежных карточек; кредиты на потребительские нужды; кредиты на финансирование недвижимости; операции с платежными карточками (платежи, пополнение, снятие наличных) и т.д.
Кроме того, в подразделении принимают выручку от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и осуществляют прием платежей от них.
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