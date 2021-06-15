|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК И АЛЬФА-БАНК НЕ СМОГЛИ СОГЛАСОВАТЬ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ ПО ПРОДАЖЕ АКЦИЙ
09:50 16.06.2021
"Франсабанк" ОАО опровергло появившиеся в СМИ сообщения о продаже банка Альфа-банку.
«В связи с опубликованием в СМИ информации о получении ЗАО "Альфа-Банк" разрешения на приобретение акций "Франсабанк" ОАО поясняем следующее. Действительно, с начала текущего года основным акционером "Франсабанк" ОАО велись переговоры о продаже ЗАО "Альфа-Банк" акций банка. Однако стороны не пришли к соглашению по условиям планируемой сделки. В связи с этим акционер "Франсабанк" ОАО принял решение об отказе от данной сделки», - говорится в комментарии Франсабанка.
В нем также отмечается, что "Франсабанк" ОАО продолжает работать в штатном режиме с оказанием банковских услуг в полном объеме.
Во вторник в СМИ прошла информация, что регулятор дал разрешение Альфа-Банку на покупку Франсабанка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 15.06.2021
Курсы в банках
на 16.06.2021
Конвертация в банках
на 16.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте