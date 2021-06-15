"Франсабанк" ОАО опровергло появившиеся в СМИ сообщения о продаже банка Альфа-банку.

«В связи с опубликованием в СМИ информации о получении ЗАО "Альфа-Банк" разрешения на приобретение акций "Франсабанк" ОАО поясняем следующее. Действительно, с начала текущего года основным акционером "Франсабанк" ОАО велись переговоры о продаже ЗАО "Альфа-Банк" акций банка. Однако стороны не пришли к соглашению по условиям планируемой сделки. В связи с этим акционер "Франсабанк" ОАО принял решение об отказе от данной сделки», - говорится в комментарии Франсабанка.

В нем также отмечается, что "Франсабанк" ОАО продолжает работать в штатном режиме с оказанием банковских услуг в полном объеме.

Во вторник в СМИ прошла информация, что регулятор дал разрешение Альфа-Банку на покупку Франсабанка.