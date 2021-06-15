БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ ДЛЯ ЮРЛИЦ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ ВО ФРАНСАБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ

18:14 15.06.2021 «Франсабанк» ОАО с 15 июня 2021 года изменило процентные ставки по вновь привлекаемым депозитам для юрлиц в российских рублях. Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для срочного отзывного депозита сроком от 7 дней ставка не более 3,25% годовых; для срочного безотзывного депозита сроком от 1 месяца + 1 день до 1 года включительно – не более 5,2% годовых.