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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ ДЛЯ ЮРЛИЦ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ ВО ФРАНСАБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ
18:14 15.06.2021
«Франсабанк» ОАО с 15 июня 2021 года изменило процентные ставки по вновь привлекаемым депозитам для юрлиц в российских рублях.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для срочного отзывного депозита сроком от 7 дней ставка не более 3,25% годовых; для срочного безотзывного депозита сроком от 1 месяца + 1 день до 1 года включительно – не более 5,2% годовых.
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