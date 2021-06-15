ОАО "Технобанк" с 15 июня 2021 года пополнил линейку валютных депозитов двумя новыми позициями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиенты банка могут оформить безотзывные вклады в долларах США, евро «Вершина 2.0» на 1097 дней и «Великолепная пятерка» на 1827 дней с минимальной суммой вклада 100 USD / 100 EUR.

Высокая доходность распространяется на весь период действия: по депозиту «Вершина 2.0» - 2,5% годовых в долларах США и 1,5% годовых в евро; по вкладу «Великолепная пятерка» - 2,7% годовых в долларах США и 1,7% годовых в евро.

По вкладам предусмотрена ежемесячная капитализация процентов с возможностью ежемесячной выплаты процентов.