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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК СДЕЛАЛ ДОСТУПНЫМИ ПЕРЕВОДЫ НА БЕЛКАРТ С КАРТОЧЕК «МИР»
16:49 15.06.2021
С июня текущего года можно совершать зачисления переводов с банковских платежных карточек платежной системы «Мир» на все банковские платежные карточки БЕЛКАРТ, эмитированные ОАО «Белагропромбанк».
ОАО «Белагропромбанк» выпускает как стандартные карточки БЕЛКАРТ EMV, так и карточки БЕЛКАРТ в рамках пенсионной программы, а также для детей и подростков, в том числе с индивидуальным дизайном.
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