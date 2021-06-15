С июня текущего года можно совершать зачисления переводов с банковских платежных карточек платежной системы «Мир» на все банковские платежные карточки БЕЛКАРТ, эмитированные ОАО «Белагропромбанк».

ОАО «Белагропромбанк» выпускает как стандартные карточки БЕЛКАРТ EMV, так и карточки БЕЛКАРТ в рамках пенсионной программы, а также для детей и подростков, в том числе с индивидуальным дизайном.