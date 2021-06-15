|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ВЫПУСКНЕКОТОРЫХ КАРТОЧЕК
15:13 15.06.2021
«Франсабанк» ОАО приостановило эмиссию банковских платежных карточек MasterCard Gold в рамках продукта "Безопасные Интернет-платежи" и MasterCard Business.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сопровождение ранее выпущенных карточек, находящихся в обращении, будет проводиться до окончания срока их действия.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 15.06.2021
Курсы в банках
на 15.06.2021
Конвертация в банках
на 15.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте