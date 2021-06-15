БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ВЫПУСКНЕКОТОРЫХ КАРТОЧЕК

15:13 15.06.2021 «Франсабанк» ОАО приостановило эмиссию банковских платежных карточек MasterCard Gold в рамках продукта "Безопасные Интернет-платежи" и MasterCard Business. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сопровождение ранее выпущенных карточек, находящихся в обращении, будет проводиться до окончания срока их действия.