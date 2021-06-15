БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВЛАДЕЛЬЦЫ КАРТОЧЕК БАНКА БЕЛВЭБ МОГУТ СНИМАТЬ НАЛИЧНУЮ ВАЛЮТУ ПО КОДУ В БАНКОМАТАХ

12:38 15.06.2021 Владельцы карточек ОАО «Банк БелВЭБ Банк» могут снимать наличные в валюте по коду в банкоматах банка и банков-партнеров (СБС). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, снятие наличных по коду предполагает: получение наличных денежных средств посредством банкоматов Банка БелВЭБ и банков-партнеров (СБС) без карточки; возможность получения наличных денежных средств в случае отсутствия платежной карточки. Минимальная сумма составляет 100 долларов США или 100 евро. Максимальная однократная сумма – 300 долларов США или 300 евро. Общая максимальная сумма в течение 24 часов – 600 долларов США или 600 евро. Комиссия за оказание услуги не взимается.