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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВЛАДЕЛЬЦЫ КАРТОЧЕК БАНКА БЕЛВЭБ МОГУТ СНИМАТЬ НАЛИЧНУЮ ВАЛЮТУ ПО КОДУ В БАНКОМАТАХ
12:38 15.06.2021
Владельцы карточек ОАО «Банк БелВЭБ Банк» могут снимать наличные в валюте по коду в банкоматах банка и банков-партнеров (СБС).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, снятие наличных по коду предполагает: получение наличных денежных средств посредством банкоматов Банка БелВЭБ и банков-партнеров (СБС) без карточки; возможность получения наличных денежных средств в случае отсутствия платежной карточки.
Минимальная сумма составляет 100 долларов США или 100 евро. Максимальная однократная сумма – 300 долларов США или 300 евро.
Общая максимальная сумма в течение 24 часов – 600 долларов США или 600 евро.
Комиссия за оказание услуги не взимается.
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