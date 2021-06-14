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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК УВЕЛИЧИЛ ЛИМИТЫ НА SMS-ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
10:54 15.06.2021
ОАО «БПС-Сбербанк» увеличило в «Сбербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ – мобильной и web-версии) лимиты на совершение операций при подписании документов сеансовым паролем (sms-кодом).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, максимальная сумма платежей в день - 50 000 BYN и нет ограничений на количество операций.
С полной информацией об установленных лимитах можно ознакомиться на сайте технической поддержки.
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