ОАО «БПС-Сбербанк» увеличило в «Сбербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ – мобильной и web-версии) лимиты на совершение операций при подписании документов сеансовым паролем (sms-кодом).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, максимальная сумма платежей в день - 50 000 BYN и нет ограничений на количество операций.

С полной информацией об установленных лимитах можно ознакомиться на сайте технической поддержки.