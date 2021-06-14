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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ЗАПУСКАЕТ ВЕБ-ПОРТАЛ "РЕГИСТРАЦИЯ ВАЛЮТНЫХ ДОГОВОРОВ"


09:48 15.06.2021

Национальный банк запускает веб-портал "Регистрация валютных договоров" (веб-портал) в целях реализации положений новой редакции Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З "О валютном регулировании и валютном контроле", направленной на либерализацию валютных отношений и упрощение порядка проведения валютных операций.

Напомним, что с 9 июля 2021 г. в числе прочего для физических лиц отменяется разрешительный порядок проведения валютных операций, связанных с движением капитала (покупка недвижимости за границей, взнос в уставный фонд нерезидента, приобретение ценных бумаг, выпущенных нерезидентом, и т. д.). Для юридических лиц отменяется разрешительный порядок открытия счетов за пределами нашей страны, а также необходимость регистрации валютных операций, связанных с движением капитала, в банке.

В свою очередь с 9 июля 2021 г. вводится в действие система валютного мониторинга Национального банка, одной из основных составляющих функционирования которой является регистрация валютных договоров на веб-портале.

Так, резидентам Беларуси необходимо будет регистрировать на веб-портале, размещенном на официальном сайте Национального банка, валютные договоры, заключенные c нерезидентами. Регистрации подлежат валютные договоры, сумма денежных обязательств на дату заключения которых не определена либо равна или превышает в эквиваленте 2000 базовых величин для физических лиц и 4000 базовых величин для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Перечень валютных операций, при проведении которых валютный договор подлежит регистрации, определен постановлением Правления Национального банка от 12 февраля 2021 г. № 37.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Нацбанке, в настоящее время пользователи веб-портала могут создать личный кабинет, а также в тестовом режиме осуществить регистрацию валютных договоров. Обращаем внимание, что в преддверии 9 июля 2021 г. введенные данные по договорам будут удалены, но при этом сохранятся созданные на веб-портале личные кабинеты пользователей с соответствующими настройками.

На веб-портале содержится подробная информация о регистрации валютных договоров и работе веб-портала. Здесь можно ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими указанные вопросы, инструкцией по настройке рабочего места, с которого будет осуществляться ввод информации, порядком функционирования веб-портала. Также размещены ответы на наиболее популярные вопросы по регистрации валютных договоров, которые будут дополняться по мере необходимости.

В случае возникновения вопросов технического характера, связанных с входом на веб-портал или возникших в процессе работы с ним, консультацию можно получить в службе технической поддержки веб-портала по телефону 8 (017) 311-10-11.
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