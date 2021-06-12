БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АКЦИОНЕРЫ МТБАНКА 24 ИЮНЯ СОБЕРУТСЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

17:39 14.06.2021 24 июня 2021 года состоится внеочередное годовое общее собрание акционеров ЗАО «МТБанк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании речь пойдет о рассмотрении результатов самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк», его членов по итогам 2020 года, а также результатов внутренней оценки эффективности деятельности правления финучреждения по итогам 2020 года. Кроме того, акционеры определят размер вознаграждений членам Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк».