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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АКЦИОНЕРЫ МТБАНКА 24 ИЮНЯ СОБЕРУТСЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
17:39 14.06.2021
24 июня 2021 года состоится внеочередное годовое общее собрание акционеров ЗАО «МТБанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании речь пойдет о рассмотрении результатов самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк», его членов по итогам 2020 года, а также результатов внутренней оценки эффективности деятельности правления финучреждения по итогам 2020 года.
Кроме того, акционеры определят размер вознаграждений членам Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк».
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