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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РАЗВИТИЯ ПРЕДОСТАВИТ ЭКСПОРТНЫЙ КРЕДИТ НА ПОСТАВКУ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ В МОНГОЛИЮ
15:36 14.06.2021
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в июне текущего года профинансирует экспортную поставку тракторов Belarus и сельскохозяйственной техники производства ОАО «МТЗ» общей стоимостью 4,5 млн евро в адрес Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, эта третья индивидуальная кредитная линия в рамках заключенного в апреле 2019 года генерального соглашения между правительствами Беларуси и Монголии о предоставлении экспортного кредита. Соглашение направлено на расширение географии поставок белорусских экспортеров, способствует укреплению внешнеэкономических и торговых связей между белорусскими предприятиями и предприятиями Монголии.
В рамках соглашения Банком развития профинансированы поставки пожарной техники производства ООО «Пожснаб» в адрес Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии, а также техники, реализуемой ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», в адрес Центра дорожно-транспортного развития при Министерстве развития дорог и транспорта Монголии.
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