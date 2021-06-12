ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в июне текущего года профинансирует экспортную поставку тракторов Belarus и сельскохозяйственной техники производства ОАО «МТЗ» общей стоимостью 4,5 млн евро в адрес Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, эта третья индивидуальная кредитная линия в рамках заключенного в апреле 2019 года генерального соглашения между правительствами Беларуси и Монголии о предоставлении экспортного кредита. Соглашение направлено на расширение географии поставок белорусских экспортеров, способствует укреплению внешнеэкономических и торговых связей между белорусскими предприятиями и предприятиями Монголии.

В рамках соглашения Банком развития профинансированы поставки пожарной техники производства ООО «Пожснаб» в адрес Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии, а также техники, реализуемой ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», в адрес Центра дорожно-транспортного развития при Министерстве развития дорог и транспорта Монголии.