Банк Дабрабыт запустил информационный сервис «Библиотека».

Новый сервис ориентирован на представителей малого бизнеса, которые с его помощью смогут самостоятельно вести документооборот, экономя на услугах кадровиков и юристов. Клиентам банка доступ к нему предоставляется бесплатно.

Сервис «Библиотека» содержит шаблоны основных документов, которые используются в повседневной деятельности предпринимателей. В их числе – образцы договоров, заявлений, контрактов, приказов и других видов деловых бумаг. Все документы составлены коллективом высококвалифицированных юристов, специализирующихся в разных отраслях бизнеса. Каждый шаблон разработан с учетом белорусского законодательства и сложившейся практики.

Библиотека документов собрана с расчетом на то, чтобы покрыть основные потребности представителей малого бизнеса. Задача сервиса – помочь предпринимателям сократить расходы на ведение документации. Пользоваться образцами документов они могут непосредственно в системе интернет-банкинга Банка Дабрабыт. Клиентам банка сервис доступен бесплатно в рамках любого выбранного пакета услуг.

«Чаще всего у организаций малого бизнеса – небольшой штат сотрудников. И всякий раз, прибегая к помощи юристов для составления важных документов, им приходится платить немалые деньги или тратить время на поиск актуальных форм документов либо законодательных актов в интернете. Благодаря «Библиотеке» нашим клиентам теперь не нужно будет этого делать», – поясняет исполнительный директор Банка Дабрабыт Юрий Зайцев.

«Библиотека» – первый подобный сервис, разработанный белорусским банком. В будущем база шаблонов будет регулярно пополняться, учитывая спрос и отраслевую специфику его пользователей.

Банк Дабрабыт постоянно внедряет различные инновационные IT-решения. Так, в 2018 году он стал первым белорусским банком, который реализовал в своем приложении интернет-банкинга уникальную систему проверки контрагентов. В 2019 году – запустил первую в Беларуси площадку по обмену валют с прямым доступом к Белорусской торгово-валютной бирже. А совсем недавно было успешно протестировано внедрение технологии API, с помощью которой клиенты Банка Дабрабыт могут взаимодействовать со своим банковским счетом, не заходя в приложение интернет-банкинга, а просто работая в бухгалтерской программе.