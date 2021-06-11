ОАО «Банк БелВЭБ Банк» приглашает клиентов, резидентов индустриального парка «Великий Камень» и компании, заинтересованные в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве между Беларусью и Китаем, принять участие в онлайн-презентации на тему «Экосистема Банка БелВЭБ – «одно окно» для бизнес-услуг на пространстве Беларуси, России и Китая».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в ходе презентации будут продемонстрированы широкие возможности компаний холдинга Банка БелВЭБ по аутсорсинговым услугам в области обеспечивающих и вспомогательных бизнес-процессов, юридическим услугам и по регулированию проблемной задолженности, услугам по управлению недвижимостью, по страхованию и перестрахованию имущественных интересов, лизингу, а также в области инвестирования через криптоплатформу FINSTORE.BY.

Мероприятие состоится 15 июня 2021 года при содействии СЗАО «Компания по развитию индустриального парка». В нем примут участие первый заместитель председателя правления Банка БелВЭБ Тарас Надольный, руководитель проекта управления развития экосистемы Банка БелВЭБ, посол Беларуси в Китайской Народной Республике в 2016-2020 гг., профессор, доктор экономических наук Кирилл Рудый, заместитель гендиректора совместной компании по развитию парка Сергей Войтеховский, директор по развитию Банк БелВЭБ Алексей Мозжухин.