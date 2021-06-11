ЗАО «МТБанк» внесло изменения в раздел IV Перечня вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения вступят в силу с 21 июня 2021 г.

В частности, не будет браться плата за выдачу наличных денежных средств по карточкам физических лиц, эмитированным ЗАО «МТБанк», в пунктах выдачи наличных и банкоматах ЗАО «Идея Банк».

Кроме того, станет бесплатным просмотр доступного остатка по карточкам, эмитированным ЗАО «МТБанк», в банкоматах ЗАО «Идея Банк».

За выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных и банкоматах ЗАО «МТБанк» по банковским платежным карточкам, эмитированным ЗАО «Идея Банк», оплата не будет взиматься.