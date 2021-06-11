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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ В МТБАНКЕ ВСТУПЯТ В СИЛУ С 21 ИЮНЯ
13:44 11.06.2021
ЗАО «МТБанк» внесло изменения в раздел IV Перечня вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения вступят в силу с 21 июня 2021 г.
В частности, не будет браться плата за выдачу наличных денежных средств по карточкам физических лиц, эмитированным ЗАО «МТБанк», в пунктах выдачи наличных и банкоматах ЗАО «Идея Банк».
Кроме того, станет бесплатным просмотр доступного остатка по карточкам, эмитированным ЗАО «МТБанк», в банкоматах ЗАО «Идея Банк».
За выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных и банкоматах ЗАО «МТБанк» по банковским платежным карточкам, эмитированным ЗАО «Идея Банк», оплата не будет взиматься.
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