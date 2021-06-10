Более 1000 кредитных договоров на сумму свыше 40 млн рублей заключено клиентами ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 февраля текущего года в рамках продукта «Ипотека Экспресс» на покупку жилья.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, кредит на недвижимость только под залог (ипотеку) приобретаемого жилья стал, по сути, эксклюзивным предложением на рынке финансовых услуг. Не последним аргументом в пользу новинки стало удобство предлагаемого сервиса, ведь банк принимает решение по заявке на кредит не позднее следующего рабочего дня после регистрации заявления.

Кроме того, возможно включение в совокупный доход кредитополучателя и доходов его близких родственников, членов семьи (при условии заключения договора поручительства), если клиенту необходим кредит в размере большем, чем позволяет его собственный доход.