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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛОРУСБАНК ВЫДАЛ БОЛЕЕ 40 МЛН РУБЛЕЙ ПО КРЕДИТУ «ИПОТЕКА ЭКСПРЕСС»
09:52 11.06.2021
Более 1000 кредитных договоров на сумму свыше 40 млн рублей заключено клиентами ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 февраля текущего года в рамках продукта «Ипотека Экспресс» на покупку жилья.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, кредит на недвижимость только под залог (ипотеку) приобретаемого жилья стал, по сути, эксклюзивным предложением на рынке финансовых услуг. Не последним аргументом в пользу новинки стало удобство предлагаемого сервиса, ведь банк принимает решение по заявке на кредит не позднее следующего рабочего дня после регистрации заявления.
Кроме того, возможно включение в совокупный доход кредитополучателя и доходов его близких родственников, членов семьи (при условии заключения договора поручительства), если клиенту необходим кредит в размере большем, чем позволяет его собственный доход.
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