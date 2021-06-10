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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БАНКЕ БЕЛВЭБ ОТМЕЧАЮТ СПРОС НА ОНЛАЙН-ГАРАНТИИ


17:54 10.06.2021

ОАО «Банк БелВЭБ Банк» с апреля 2021 года запустило цифровой сервис по выдаче банковских гарантий в рамках нового продукта «онлайн-гарантия», представленного на платформе BelVEB Business HUB.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в первый же месяц выдано 15 гарантий с использованием этого цифрового сервиса.

«Онлайн-гарантия» максимально упрощает взаимодействие клиентов с банком и позволяет получить гарантию, как правило, в течение 2 часов с момента подачи заявления.

Заявление на выдачу гарантии направляется в банк на платформе BelVEB Business HUB без посещения офиса. При этом заявление может быть подготовлено и направлено с любого устройства, имеющего доступ в интернет, сотрудником компании с соответствующими полномочиями.

Статус рассмотрения заявления отображается в личном кабинете. После выдачи гарантии (готовности гарантии на бумажном носителе) клиент может получить сообщение в форме СМС или e-mail.
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