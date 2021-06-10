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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗ-ЗА ТЕХНИЧЕСКОГО СБОЯ АЛЬФА-БАНК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ БОНУС ВСЕМ КЛИЕНТАМ
16:30 10.06.2021
Все клиенты ЗАО «Альфа-Банк» Альфа-Банк смогут получить бонус из-за технического сбоя онлайн-сервисов, который произошел 7-8 июня.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, все клиенты Альфы получат манибэк 1% за оплату в июне коммунальных услуг в ЕРИП через мобильный банк InSync.
Всем клиентам, кто выполнит условия до 30 июня, будет выплачен манибэк до 15 июля.
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