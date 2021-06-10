ОАО «Белагропромбанк» запускает новый функционал мобильного приложения

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый функционал предусматривает перевод со своего текущего счета, открытого в системах дистанционного банковского обслуживания, на свою банковскую платежную карточку ОАО «Белагропромбанк».

Для осуществления перевода необходимо авторизоваться в мобильном приложении, перейти в раздел «Платежи» - пункт «Перевод между своими» - выбрать текущий счет, открытый в СДБО и карточку, на которую необходимо перевести сумму.