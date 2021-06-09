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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО БАНКОВСКИМ ВКЛАДАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
10:45 10.06.2021
ОАО "Банк Дабрабыт" с 10 июня 2021 года изменило условия по срочным банковским вкладам (депозитам) в иностранной валюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывному вкладу "Шчодры" появилась возможность размещения денежных средств на более долгий срок - 37 и 61 месяцев.
Изменились ставки по вновь заключаемым договорам срочного банковского вклада "Шчодры" в долларах США и евро для всех каналов продаж: USD на 37 месяцев – 2,5% годовых, 61 месяц – 2,7%; ЕUR на 37 месяцев – 1,5% годовых, 61 месяц – 1,7%.
Кроме того, повысились ставки по вкладам в российских рублях:
вклад "Шчодры" со сроком размещения 3 и 7 месяцев – 4,8% годовых, 13 и 24 месяцев – 8,5% годовых, 37 и 61 месяцев - 7%;
вклад "Хуткi" для всех сроков размещения – 4,8% годовых;
вклад "Цудоуны" со сроком размещения 35 дней – 4,8% годовых;
вклад "Добры месяц" со сроком размещения 35 дней – 4,8% годовых;
вклад "На Мару" со сроком размещения 3 месяца - 3% годовых.
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