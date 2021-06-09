ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» с 9 июня 2021 года изменило размер ставок по вкладам в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в соответствии с динамикой рыночных процентных ставок по депозитам в белорусских рублях повышаются и снижаются отдельные процентные ставки по безотзывным и отзывным депозитам.

Повышаются процентные ставки при оформлении безотзывных депозитов сроком на 35 дней. По новым оффлайн-депозитам ставка составит 10,50% годовых, при оформлении онлайн - 10,60% годовых.

При оформлении новых вкладов сроком на 65 дней ставки составят 17,50% годовых для оффлайн-депозитов и 17,60% годовых для онлайн-вкладов. На срок 190 и 210 дней при оформлении оффлайн депозита ставка составит 13,00% годовых, при онлайн оформлении безотзывных вкладов 13,10% годовых.

Наибольшее увеличении ставки коснулось отзывных депозитов на 190 дней, ставка увеличена на 2,3 п.п. и составит 12,70 % годовых. На сроки 95 дней и 395 дней ставка увеличена на 2,0 п.п. и составит 12,50%, 12,20% годовых соответственно. Ставка на 3 года составит 9,70% годовых.

Максимальную ставку доходности по новым безотзывным депозитам в белорусских рублях возможно получить при онлайн размещении сроком на 95 дней – 18,30% годовых.

Изменения касаются только вновь открываемых вкладов.