БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПАРИТЕТБАНК ЗАПУСКАЕТ ЭЛЕКТРОННУЮ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ БИЗНЕСА

17:09 09.06.2021 ОАО «Паритетбанк» с использованием Интернет-банкинга eParitet запускает новый инструмент для покупки/продажи/конверсии валюты, а также проведения индивидуальных сделок с дилером – «Электронную торговую площадку». Как сообщили \КОПРЕСС в пресс-службе банка, для работы с «Электронной торговой площадкой» в Интернет-банкинге eParitet достаточно действующим клиентам заключить договор на совершение валютно-обменных операций и подписать заявление на подключение к Электронной торговой площадке, а новым клиентам дополнительно заключить договор на расчетно-кассовое обслуживание в Paritetbank и на подключение Интернет-банкинга eParitet.