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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ЗАПУСКАЕТ ЭЛЕКТРОННУЮ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ БИЗНЕСА
17:09 09.06.2021
ОАО «Паритетбанк» с использованием Интернет-банкинга eParitet запускает новый инструмент для покупки/продажи/конверсии валюты, а также проведения индивидуальных сделок с дилером – «Электронную торговую площадку».
Как сообщили \КОПРЕСС в пресс-службе банка, для работы с «Электронной торговой площадкой» в Интернет-банкинге eParitet достаточно действующим клиентам заключить договор на совершение валютно-обменных операций и подписать заявление на подключение к Электронной торговой площадке, а новым клиентам дополнительно заключить договор на расчетно-кассовое обслуживание в Paritetbank и на подключение Интернет-банкинга eParitet.
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