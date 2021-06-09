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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИПОТЕЧНЫЙ ОФИС БЕЛАРУСБАНКА В МИНСКЕ ВНОВЬ РАБОТАЕТ ПО ВЫХОДНЫМ
16:22 09.06.2021
Ипотечный офис ОАО "АСБ Беларусбанк" в Минске (ул. Мясникова 32) вновь заработал по выходным дням.
Как сообщили \КОПРЕСС в пресс-службе банка, офис предоставляет полный перечень услуг (консультационные услуги, прием пакетов документов для получения кредита, подписание кредитных договоров и договоров обеспечения, прием заявлений по вопросам сопровождения ранее полученных кредитов).
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