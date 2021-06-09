ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ИПОТЕЧНЫЙ ОФИС БЕЛАРУСБАНКА В МИНСКЕ ВНОВЬ РАБОТАЕТ ПО ВЫХОДНЫМ


16:22 09.06.2021

Ипотечный офис ОАО "АСБ Беларусбанк" в Минске (ул. Мясникова 32) вновь заработал по выходным дням.

Как сообщили \КОПРЕСС в пресс-службе банка, офис предоставляет полный перечень услуг (консультационные услуги, прием пакетов документов для получения кредита, подписание кредитных договоров и договоров обеспечения, прием заявлений по вопросам сопровождения ранее полученных кредитов).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.06.2021
валюта курс
EUR 3.0697
USD 2.5222
RUB 3.4649
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0465 -0.0232
USD 2.5007 -0.0215
RUB 3.4694 +0.0045
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0400 3.0480
USD 2.4940 2.5010
RUB 3.4550 3.4660
подробнее

Конвертация в банках
на 09.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2160 1.2200
EUR/RUB 87.8500 88.2000
USD/RUB 72.1000 72.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте