С 9 июня года приостановлена работа обменного пункта № 4 ЦБУ «Витебская дирекция» ЗАО «БТА Банк» в Витебске (Бешенковичское шоссе, 3).

Как пояснили ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка, работа приостановлена в связи с производственной необходимостью.