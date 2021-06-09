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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОСТАНОВЛЕНА РАБОТА ПУНКТА ОБМЕНА ВАЛЮТ ВИТЕБСКОЙ ДИРЕКЦИИ БТА БАНКА
15:48 09.06.2021
С 9 июня года приостановлена работа обменного пункта № 4 ЦБУ «Витебская дирекция» ЗАО «БТА Банк» в Витебске (Бешенковичское шоссе, 3).
Как пояснили ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка, работа приостановлена в связи с производственной необходимостью.
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