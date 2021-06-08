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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИКЕ ПЛАТ БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ВСТУПЯТ В СИЛУ С 16 ИЮНЯ
11:23 09.06.2021
Изменения в сборнике плат (вознаграждений, комиссионных вознаграждений) за осуществляемые ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» операции вступят в силу с 16 июня 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в соответствии с изменениями абонентская плата за пользование услугой "SMS-информирование" за текущий месяц будет начисляться в последний рабочий день месяца (если услуга подключена на момент начисления платы), включая месяц подключения к услуге любой из банковских платежных карточек, выпущенных к счету клиента, и подлежит уплате ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем начисления.
При этом абонентская плата не устанавливается / не взимается: при приостановлении операций по счету для закрытия, включая месяц приостановления, при отсутствии движения по счету в текущем месяце, при отсутствии выданных карточек и карточек с текущим сроком действия, при отключении услуги посредством "Интернет-банк"/"М-банкинг" не позднее дня, предшествующего последнему рабочему дню месяца отключения.
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