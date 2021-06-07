БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ЦБУ № 2 В МИНСКЕ

15:07 08.06.2021 «Франсабанк» ОАО приостановил работу ЦБУ № 2 в Минске (ул. Жиновича, 7. ТЦ «Виталюр»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ЦБУ № 2 не будет работать по 3 августа 2021 года (включительно).