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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ЦБУ № 2 В МИНСКЕ
15:07 08.06.2021
«Франсабанк» ОАО приостановил работу ЦБУ № 2 в Минске (ул. Жиновича, 7. ТЦ «Виталюр»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ЦБУ № 2 не будет работать по 3 августа 2021 года (включительно).
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