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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РАСШИРЕНЫ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ АЛЬФА-БАНКА
13:30 08.06.2021
Расширены лицензионные полномочия закрытого акционерного общества «Альфа-Банк», сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка.
Так, в соответствии с постановлением регулятора № 156 от 7 июня 2021 года ранее выданное специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковской деятельности ЗАО «Альфа-Банк» дополнено банковской операцией по доверительному управлению фондом банковского управления на основании договора доверительного управления фондом банковского управления.
Лицензионные полномочия ЗАО «Альфа-Банк» расширены на основании статьи 95 Банковского кодекса Республики Беларусь.
ЗАО «Альфа-Банк» действует на основании лицензии Национального банка на осуществление банковской деятельности № 22 от 23 апреля 2019 года. Нормативный капитал Альфа-Банка на 1 мая 2021 года составил 524,3 млн рублей.
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