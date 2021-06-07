Расширены лицензионные полномочия закрытого акционерного общества «Альфа-Банк», сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка.

Так, в соответствии с постановлением регулятора № 156 от 7 июня 2021 года ранее выданное специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковской деятельности ЗАО «Альфа-Банк» дополнено банковской операцией по доверительному управлению фондом банковского управления на основании договора доверительного управления фондом банковского управления.

Лицензионные полномочия ЗАО «Альфа-Банк» расширены на основании статьи 95 Банковского кодекса Республики Беларусь.

ЗАО «Альфа-Банк» действует на основании лицензии Национального банка на осуществление банковской деятельности № 22 от 23 апреля 2019 года. Нормативный капитал Альфа-Банка на 1 мая 2021 года составил 524,3 млн рублей.