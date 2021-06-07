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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК «РЕШЕНИЕ» ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ТЕКУЩЕГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА
09:55 08.06.2021
ЗАО «Банк «Решение» пересмотрело общие условия договора текущего (расчетного) банковского счета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, договор дополнен информацией о форме и способе предоставления платежных инструкций клиентами банка при совершении операций по текущему (расчетному) счету.
Кроме того, дополнена информация о порядке взимания вознаграждения банка по операциям, осуществляемым по текущим (расчетным) счетам клиентов.
В связи с изменениями законодательства Беларуси актуализированы раздел 4 «Права и Обязанности сторон» и раздел 5 «Имущественная ответственность» договора.
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