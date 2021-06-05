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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И ДКБО АЛЬФА-БАНКА ВСТУПЯТ В СИЛУ С 8 ИЮНЯ
17:11 07.06.2021
С 8 июня 2021 года вступят в силу изменения в договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц, а также в перечень вознаграждений ЗАО «Альфа-Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, увеличен размер процентной ставки по текущему счету по услуге «Копилка» для держателей Пакета решений A-Private; услуга «Альфа-Чек» дополнена новой версией уведомления по приходно-расходным операциям; в общие условия выпуска и обслуживания карточек (приложение 4 к ДКБО) внесены уточнения в части опротестования операций с использованием карточки через платежную систему.
Кроме того, внесены редакционные правки в общие условия кредитования физических лиц (приложение 9б к ДКБО), в том числе в определения терминов «Льготный период» и «Платежный период».
Альфа-Банк предлагает клиентам, с которыми по 7 июня 2021 года заключены кредитные договоры по предоставлению банковских продуктов «Кредитная карточка для физических лиц», «Альфа-Овердрафт», «Кредит онлайн», «Видеокредит», «Альфа-Обновление», «Покупка частями», «Красная карта», «Красная карта плюс», «POS кредит», «Кредит наличными», «Приличные наличные», «Кредит фирменный», «Кредит на товары отечественного производства», «Карта «100 дней», оферту на изменение общих условий кредитования:
Изменения предусматривают внесение редакционных правок в Общие условия кредитования физических лиц в ЗАО «Альфа-Банк» (приложение 9б к Договору о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ЗАО «Альфа-Банк») в части порядка погашения кредита по банковскому продукту «Карта «100 дней», а также в определения терминов «Льготный период» и «Платежный период».
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