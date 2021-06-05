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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БПС-СБЕРБАНКЕ ПРИСТУПИЛИ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЛИГАЦИЙ 109-ГО ВЫПУСКА ДЛЯ ФИЗЛИЦ
11:23 07.06.2021
С 7 июня 2021 года начинается размещение интернет-облигаций ОАО «БПС-Сбербанк» сто девятого выпуска для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размещение облигаций осуществляется посредством канала дистанционного банковского обслуживания – системы «Сбербанк Онлайн» среди физических лиц.
Доходность (процентов годовых) по интернет-облигациям ОАО «БПС-сбербанк» сто девятого выпуска установлена в размере ставки рефинансирования, устанавливаемой Национальным банком Республики Беларусь (с учетом ее изменений), увеличенной на 6,5 п.п.
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