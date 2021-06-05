БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БПС-СБЕРБАНКЕ ПРИСТУПИЛИ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЛИГАЦИЙ 109-ГО ВЫПУСКА ДЛЯ ФИЗЛИЦ

11:23 07.06.2021 С 7 июня 2021 года начинается размещение интернет-облигаций ОАО «БПС-Сбербанк» сто девятого выпуска для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размещение облигаций осуществляется посредством канала дистанционного банковского обслуживания – системы «Сбербанк Онлайн» среди физических лиц. Доходность (процентов годовых) по интернет-облигациям ОАО «БПС-сбербанк» сто девятого выпуска установлена в размере ставки рефинансирования, устанавливаемой Национальным банком Республики Беларусь (с учетом ее изменений), увеличенной на 6,5 п.п.