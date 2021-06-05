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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПО КРЕДИТУ «КЛІКНІ ГРОШЫ!» В БАНКЕ БЕЛВЭБ ПРИОСТАНОВЛЕН
10:16 07.06.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» приостановило прием документов от физических лиц на получение кредита по программе «Клікні грошы!».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, о возобновлении кредитования будет сообщено дополнительно.
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