БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПО КРЕДИТУ «КЛІКНІ ГРОШЫ!» В БАНКЕ БЕЛВЭБ ПРИОСТАНОВЛЕН

10:16 07.06.2021 ОАО «Банк БелВЭБ» приостановило прием документов от физических лиц на получение кредита по программе «Клікні грошы!». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, о возобновлении кредитования будет сообщено дополнительно.