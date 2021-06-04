ОАО «АСБ Беларусбанк» и ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан по итогам переговоров руководства двух банков, которые прошли в рамках 24-го Петербургского международного экономического форума.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, цель соглашения - установление долгосрочных партнерских отношений, участие в совместных проектах и других видах совместной деятельности на основе взаимовыгодного сотрудничества сторон.

Документ также предполагает оказание всесторонней помощи и обмен опытом по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.

В ходе Петербургского международного экономического форума делегация «Беларусбанка» также провела переговоры с руководством АО «Россельхозбанк» и ПАО «Совкомбанк». Стороны выразили уверенность, что обсуждение перспективных направлений сотрудничества поспособствует установлению дальнейших доверительных отношений между финансовыми учреждениями.

Как отметил председатель правления «Беларусбанка» Виктор Ананич, учитывая сложившуюся ситуацию, вызванную Covid-19, закрытие границ и режим карантина во многих странах, особенно важно чувствовать поддержку партнеров и возможность эффективно решать любые вопросы на основе взаимного доверия, открытости и надежности.

«Российская Федерация остается ведущим торговым партнером Республики Беларусь. Доля в общем товарообороте страны на протяжении длительного периода времени сохраняется на уровне порядка 50%. В этой связи очевидна наша взаимная заинтересованность, как крупных банков соседствующих стран, в финансовой поддержке своих клиентов, осуществляющих экспортно-импортные транзакции», - подчеркнул Виктор Ананич. Крупнейший банк Беларуси высоко ценит уровень сложившегося сотрудничества между банками двух государств в сфере торгового финансирования, расчетного бизнеса.