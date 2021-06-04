ОАО "СтатусБанк" предоставило возможность пополнить через АИС ЕРИП (система Расчет) текущий (расчетный) банковский счет, открытый не только в белорусских рублях, но и в иностранной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, зачисление денежных средств на текущий счет и увеличение доступного остатка по карточке, выпущенной к этому счету, осуществляется в течение нескольких секунд после совершения операции.

В случае поступления посредством АИС ЕРИП денежных средств в белорусских рублях для зачисления на текущий счет в иностранной валюте осуществляется продажа банком иностранной валюты по курсу, установленному СтатусБанком для безналичных операций, на день и время зачисления денежных средств на текущий счет.