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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ПРЕДОСТАВИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ЧЕРЕЗ ЕРИП ПОПОЛНИТЬ СЧЕТ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
16:06 04.06.2021
ОАО "СтатусБанк" предоставило возможность пополнить через АИС ЕРИП (система Расчет) текущий (расчетный) банковский счет, открытый не только в белорусских рублях, но и в иностранной валюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, зачисление денежных средств на текущий счет и увеличение доступного остатка по карточке, выпущенной к этому счету, осуществляется в течение нескольких секунд после совершения операции.
В случае поступления посредством АИС ЕРИП денежных средств в белорусских рублях для зачисления на текущий счет в иностранной валюте осуществляется продажа банком иностранной валюты по курсу, установленному СтатусБанком для безналичных операций, на день и время зачисления денежных средств на текущий счет.
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