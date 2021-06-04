ОАО «АСБ Беларусбанк» в рамках сервиса банка запускает по осуществлению эквайринга с использованием мобильного mPOS-терминала «Гандлярок» возможность использования онлайн-кассы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, организации торговли (сервиса), использующие или планирующие использование mPOS-терминалов Sunyard Vi218 сервиса «ГандлярОК», могут подключить онлайн-кассы «iKASSA» и «Армат», что позволит в «бесшовном» режиме рассчитывать клиентов, принимая к оплате как наличные денежные средства, так и платежные карточки, с выдачей фискального и карт-чека на бумажном носителе.

При этом приобретать кассовое оборудование не требуется, достаточно приложения, установленного на мобильном устройстве.

Подключить онлайн-кассу можно обратившись в ООО «Транзакционные Решения» (gok.by).