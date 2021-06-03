|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ОФОРМЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ КАРТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ С 15 ИЮНЯ
13:09 04.06.2021
ЗАО «Идея Банк» с 15 июня 2021 г. приостанавливает оформление некоторых карточных продуктов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостанавливается оформление карточных продуктов "Дрожжи", "Виртуальная карта", PartyCard, "Новое золото", "Лучший курс", "Еще", "Пенсионная карта" посредством системы дистанционного банковского обслуживания "Интернет-банк и Мобильное приложение" и с использованием интернет-сайта партнера банка.
Кроме того, приостанавливается оформление карточки Galleria в отделениях банка и через систему дистанционного банковского обслуживания "Интернет-банк и Мобильное приложение".
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 03.06.2021
Курсы в банках
на 04.06.2021
Конвертация в банках
на 04.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте