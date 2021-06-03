ЗАО «Идея Банк» с 15 июня 2021 г. приостанавливает оформление некоторых карточных продуктов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостанавливается оформление карточных продуктов "Дрожжи", "Виртуальная карта", PartyCard, "Новое золото", "Лучший курс", "Еще", "Пенсионная карта" посредством системы дистанционного банковского обслуживания "Интернет-банк и Мобильное приложение" и с использованием интернет-сайта партнера банка.

Кроме того, приостанавливается оформление карточки Galleria в отделениях банка и через систему дистанционного банковского обслуживания "Интернет-банк и Мобильное приложение".