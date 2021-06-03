ЗАО «Альфа-Банк» с 4 июня 2021 года повышает ставки по некоторым безотзывным депозитам в долларах США и российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывному вкладу «Альфа-Вклад» в USD сроком на 5 месяцев ставка 1,25% годовых, сроком на 15 месяцев - 1,50% годовых, сроком на 25 месяцев - 1,75% годовых.

По безотзывному вкладу «Альфа-Вклад» в RUB сроком на 5 месяцев - 4,80% годовых, сроком на 50 дней - 4,00% годовых

Для действующих вкладов ставка не меняется.