БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ ОБРАБОТКУ ЗАЯВОК НА КАРТОЧКИ И КРЕДИТЫ С САЙТА

11:44 04.06.2021 ОАО «Белагропромбанк» возобновляет обработку заявок на банковские платежные карточки. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также возобновляется обработка заявок на кредиты, оставленные на сайте ОАО «Белагропромбанк» в разделе «Онлайн-заявка на карточку» и «Дистанционный прием заявок на получение кредита на потребительские нужды».