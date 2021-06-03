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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ ОБРАБОТКУ ЗАЯВОК НА КАРТОЧКИ И КРЕДИТЫ С САЙТА
11:44 04.06.2021
ОАО «Белагропромбанк» возобновляет обработку заявок на банковские платежные карточки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также возобновляется обработка заявок на кредиты, оставленные на сайте ОАО «Белагропромбанк» в разделе «Онлайн-заявка на карточку» и «Дистанционный прием заявок на получение кредита на потребительские нужды».
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