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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БТА БАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ «ГОНИЗОНТ»
10:41 04.06.2021
ЗАО «БТА Банк» запускает новый потребительский кредит «Горизонт» на приобретение товаров на приобретение товаров у ПО "Завод электроники и бытовой техники «Горизонт».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка (фиксированная) - 17,98% при сроке кредитования 6 месяцев. Минимальная сумма - 500 BYN, максимальная - 5000 BYN.
Поручительство не требуется, равно как и предоставленин справки о доходах для физического лица.
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