БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БТА БАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ «ГОНИЗОНТ»

10:41 04.06.2021 ЗАО «БТА Банк» запускает новый потребительский кредит «Горизонт» на приобретение товаров на приобретение товаров у ПО "Завод электроники и бытовой техники «Горизонт». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка (фиксированная) - 17,98% при сроке кредитования 6 месяцев. Минимальная сумма - 500 BYN, максимальная - 5000 BYN. Поручительство не требуется, равно как и предоставленин справки о доходах для физического лица.