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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК ПЕРЕИМЕНУЮТ НА СБЕР БАНК
09:59 04.06.2021
ОАО «БПС-Сбербанк» переименуют на ОАО «Сбер Банк». Такое решение приняли акционеры ОАО «БПС-Сбербанк» на внеочередном общем собрании 2 июня 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, акционеры утвердили изменения и дополнения в Устав ОАО «БПС-Сбербанк», в том числе связанные с переименованием банка.
Официально ОАО «БПС-Сбербанк» будет считаться переименованным с момента государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО «БПС-Сбербанк» в Национальном банке Беларуси.
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