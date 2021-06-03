БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БПС-СБЕРБАНК ПЕРЕИМЕНУЮТ НА СБЕР БАНК

09:59 04.06.2021 ОАО «БПС-Сбербанк» переименуют на ОАО «Сбер Банк». Такое решение приняли акционеры ОАО «БПС-Сбербанк» на внеочередном общем собрании 2 июня 2021 г. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, акционеры утвердили изменения и дополнения в Устав ОАО «БПС-Сбербанк», в том числе связанные с переименованием банка. Официально ОАО «БПС-Сбербанк» будет считаться переименованным с момента государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО «БПС-Сбербанк» в Национальном банке Беларуси.