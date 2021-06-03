БПС-Сбербанк откроет 5 июня в центре Минска первый в стране пункт по обмену старых банковских и скидочных карточек.

В качестве поощрения – свежие яблоки и новые флешки. Ненужный пластик потом переработают без вреда для окружающей среды с последующим вторичным использованием.

Пункт по обмену карточек будет работать в парке Янки Купалы 5 июня с 9 до 14 часов. В это же время там пройдет «Зеленый марафон» – забег на 1000 человек вдоль набережной Свислочи. Также состоятся массовый танец и сеанс йоги.

«Переработка пластика – одно из направлений, где банки могут внести вклад в сохранение природы. Точно такое же, как и снижение расходов бумаги на фоне перехода на электронный документооборот и внедрения цифровых технологий. Для нас это не просто разовая активность – мы приняли решение о внесении принципов ESG в нашу стратегию развития бизнеса и корпоративную культуру, – пояснила директор департамента маркетинга и PR БПС-Сбербанка Евгения Кильпеляйнен, – и приглашаем всех поучаствовать: обменять на яблоко или флешку ненужные карты, чтобы они потом не оказались на свалке и не загрязняли планету».

Принести можно будет любые пластиковые карты, в том числе банковские, скидочные, проездные и читательские. При этом все конфиденциально: шредер тут же измельчит их на сотни кусочков. Всем неравнодушным к экологии БПС-Сбербанк предложит бесплатно оформить виртуальную карту. Если же сдать сразу три ненужные карты, то также причитается свежее яблоко, а если пять – новая флешка.

Беговая программа «Зеленого марафона» соберет в центре Минска около тысячи человек. Основную дистанцию в 4,2 километра преодолеют взрослые и подростки от 14 лет. Дети от 7 до 13 лет при согласии родителей смогут пробежать короткий маршрут в 420 метров. Поучаствовать в забеге можно бесплатно.

«Зеленый марафон» регулярно проводится БПС-Сбербанком в разных городах Беларуси и сопровождается, в том числе высадкой деревьев. Забег воплощает принципы ESG – экологического, социального и корпоративного управления. Мероприятие позволяет вовлечь людей в совершение добрых дел и тем самым вносит вклад в развитие социально-ответственного общества.