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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КОВОРКИНГ IGROW БЕЛАГРОПРОМБАНКА ОТКРЫЛСЯ В БРАСЛАВЕ
16:37 03.06.2021
Новый Центр притяжения Igrow ОАО «Белагропромбанк» открылся в Браславе Витебской области (ул. Ленинская, 93А).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это уже 37-й по счету центр региональной сети коворкингов Белагропромбанка для стартапов и начинающий бизнесменов. Он станет частью экосистемы банка по развитию предпринимательской среды регионов и поиску конкурентоспособных бизнес-идей для выхода на национальный и международный рынок.
Открытие нового Центра притяжения Igrow Белагропромбанка стало важным событием для региона. Здесь, в здании ЦБУ банка, по адресу: г. Браслав, ул.Ленинская, 93А, где будет работать центр, 2 июня собрались почетные гости – представители бизнес-среды региона, банка, Ассоциации франчайзеров и франчайзи «Белфранчайзинг», местной прессы, члены проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь» ПРООН. Основная тема, которую активно обсуждали, – содействие развитию бизнеса Браславского и сопредельных с ним регионов и, как следствие, – развитию экономики страны.
Центр притяжения Igrow в Браславе – это просторное двухэтажное помещение для организации работы предпринимателей и проведения бизнес-мероприятий различного характера. На втором этаже центра размещаются бизнес-зал, разделенный на зоны коллективной, индивидуальной работы, а также уютная, комфортная зона отдыха. Зона коллективной работы вместимостью до 30 человек оснащена оборудованием для презентаций, компьютерной, копировальной техникой, зона индивидуальной работы представляет собой ряд удобно расположенных рабочих компьютерных мест. В Igrow предоставляется бесплатный интернет. На первом этаже для посетителей центра функционируют гардероб и зона питания.
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