БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В МИНСКЕ ОТКРЫЛСЯ ЕЩЕ ОДИН МИНИ-ОФИС БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) С БАНКОМАТОМ CASH-RECYCLING

12:41 03.06.2021 ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» открыло в минском ТРЦ «Титан» мини-отделение с использованием банкомата с функцией cash recycling (возможность принятия и выдачи наличных) с расширенным функционалом. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый формат мини-офиса позволяет предоставлять физическим лицам максимально расширенный перечень услуг: оформление кредитных договоров (потребительский кредит, экспресс-кредит, автокредит и пр.), оформление депозитных договоров, выпуск банковских карт, совершение платежей, оформление договоров страхования, обмен валют через банкомат и иные операции по банковским картам.