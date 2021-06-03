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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В МИНСКЕ ОТКРЫЛСЯ ЕЩЕ ОДИН МИНИ-ОФИС БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) С БАНКОМАТОМ CASH-RECYCLING


12:41 03.06.2021

ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» открыло в минском ТРЦ «Титан» мини-отделение с использованием банкомата с функцией cash recycling (возможность принятия и выдачи наличных) с расширенным функционалом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый формат мини-офиса позволяет предоставлять физическим лицам максимально расширенный перечень услуг: оформление кредитных договоров (потребительский кредит, экспресс-кредит, автокредит и пр.), оформление депозитных договоров, выпуск банковских карт, совершение платежей, оформление договоров страхования, обмен валют через банкомат и иные операции по банковским картам.
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