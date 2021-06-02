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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ «ПАРТНЕР»
11:12 03.06.2021
ЗАО «БТА Банк» запускает новый потребительский кредит «Партнер» на приобретение товаров/услуг у СТО «Garage №1» в Минске (ул. Петруся Бровки, 12) и у СТО "Garage" №2 (ул. Могилевская, 5/1).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка (фиксированная) - 0,01% при сроке кредитования до 4 месяцев. Минимальная сумма 300 BYN, максимальная - 9 500 BYN
Поручительство не требуется, равно как и не требуется предоставления справки о доходах для физического лица.
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