ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ РЯДА ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ И КАСС В МИНСКЕ


09:50 03.06.2021

«Франсабанк» ОАО до конца июня 2021 года временно приостановило работу ряда обменных пунктов и касс в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, до 30 июня приостановлена работа ПОВ №1 (ул. Скрипникова, 15а. Универсам "Алми").

Кроме того, 4, 11-13, 18-20 и 26-27 июня приостанавливается работа ПОВ № 11 (ул. Уборевича, 144а. Универсам "Чижовский двор".

Не будет работать 4, 9, 12-13, 16, 18-20 и 24-25 июня ПОВ № 4 (ул. Нестерова, 49).

Также 5, 8, 11, 16-17, 22-27 и 29-30 июня приостанавливается работа ПРК (кассы) № 47 (РКЦ № 14 по ул. Кульман, 5б).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.06.2021
валюта курс
EUR 3.0950
USD 2.5383
RUB 3.4547
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0950 +0.0006
USD 2.5383 +0.0071
RUB 3.4547 +0.0029
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0920 3.1000
USD 2.5360 2.5420
RUB 3.4550 3.4670
подробнее

Конвертация в банках
на 03.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2170 1.2210
EUR/RUB 89.2500 89.7500
USD/RUB 73.2000 73.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте