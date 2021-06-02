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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ РЯДА ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ И КАСС В МИНСКЕ
09:50 03.06.2021
«Франсабанк» ОАО до конца июня 2021 года временно приостановило работу ряда обменных пунктов и касс в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, до 30 июня приостановлена работа ПОВ №1 (ул. Скрипникова, 15а. Универсам "Алми").
Кроме того, 4, 11-13, 18-20 и 26-27 июня приостанавливается работа ПОВ № 11 (ул. Уборевича, 144а. Универсам "Чижовский двор".
Не будет работать 4, 9, 12-13, 16, 18-20 и 24-25 июня ПОВ № 4 (ул. Нестерова, 49).
Также 5, 8, 11, 16-17, 22-27 и 29-30 июня приостанавливается работа ПРК (кассы) № 47 (РКЦ № 14 по ул. Кульман, 5б).
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