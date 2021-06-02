БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ РЯДА ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ И КАСС В МИНСКЕ

09:50 03.06.2021 «Франсабанк» ОАО до конца июня 2021 года временно приостановило работу ряда обменных пунктов и касс в Минске. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, до 30 июня приостановлена работа ПОВ №1 (ул. Скрипникова, 15а. Универсам "Алми"). Кроме того, 4, 11-13, 18-20 и 26-27 июня приостанавливается работа ПОВ № 11 (ул. Уборевича, 144а. Универсам "Чижовский двор". Не будет работать 4, 9, 12-13, 16, 18-20 и 24-25 июня ПОВ № 4 (ул. Нестерова, 49). Также 5, 8, 11, 16-17, 22-27 и 29-30 июня приостанавливается работа ПРК (кассы) № 47 (РКЦ № 14 по ул. Кульман, 5б).