ОАО «Банк БелВЭБ Банк» предлагает выгодные курсы обмена валют в мобильном приложении UP.

Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при обмене наличной валюты в сервисных офисах банка на сумму свыше 10 000 долларов США в эквиваленте для физических лиц действуют специальные курсы покупки, продажи и конверсии.

Для получения выгодного курса в планируемый день совершения сделки необходимо позвонить в контакт-центр банка по телефонам: +375(17) 215-61-15, 205 – для абонентов МТС, Life, А1. Специалист банка подберет наиболее удобный для клиента по расположению сервисный офис, оценит актуальный рынок, проанализирует тенденции движения курса и предложит выгодные условия обмена валюты.