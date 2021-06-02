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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ БЕЛВЭБ ПРЕДЛАГАЮТ ВЫГОДНЫЕ КУРСЫ ОБМЕНА ВАЛЮТ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ UP
16:44 02.06.2021
ОАО «Банк БелВЭБ Банк» предлагает выгодные курсы обмена валют в мобильном приложении UP.
Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при обмене наличной валюты в сервисных офисах банка на сумму свыше 10 000 долларов США в эквиваленте для физических лиц действуют специальные курсы покупки, продажи и конверсии.
Для получения выгодного курса в планируемый день совершения сделки необходимо позвонить в контакт-центр банка по телефонам: +375(17) 215-61-15, 205 – для абонентов МТС, Life, А1. Специалист банка подберет наиболее удобный для клиента по расположению сервисный офис, оценит актуальный рынок, проанализирует тенденции движения курса и предложит выгодные условия обмена валюты.
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