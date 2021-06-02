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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК ВЫДАСТ ПО 10 РУБЛЕЙ ПЕНСИОНЕРАМ НА МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ ИЛИ ПОКУПКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕННОМ УСЛОВИИ
13:44 02.06.2021
ОАО "БПС-Сбербанк" предоставит по 10 рублей пенсионерам на пополнение мобильного.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по 10 рублей зачислят на пенсионные карты «Баланс+» платежной системы Visa. Деньги поступят на счет после первого зачисления от ФСЗН. Бонусы получат все, кто оформит карту с 1 июня.
Механизм таков: после выпуска пенсионной карты Visa и поступления на счет первой социальной платы банк отправит SMS с кодом. С его помощью можно пополнить на 10 рублей номер телефона любого мобильного оператора в Беларуси.
При выпуске карты «Баланс+» платежной системы Mastercard также можно получить 10 рублей, но уже в виде сертификата на покупки в магазинах «Евроопт» и «Хит». Так, с 1 июня по 31 августа 2021 года нужно оформить пенсионную карту Mastercard, совершить по новой карте безналичные операции на 200 рублей в месяц и более, получить бонус. Всем клиентам, которые выполнят условия участия в акции, банк отправит SMS-сообщение со ссылкой, по которой после регистрации можно получить электронный сертификат.
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