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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОР О КОМПЛЕКСНОМ БАНКОВСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ БАНКА БЕЛВЭБ


11:57 02.06.2021

ОАО «Банк БелВЭБ Банк» внесло изменения в договор о комплексном банковском обслуживании корпоративных клиентов (условия публичной оферты).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, документ, в частности, будет дополнен пунктами, касающимися перечисления денежных средств со счета по учету кредитной задолженности (в соответствии с заключенными кредитными договорами с банком) на банковский счет клиента, в том числе с покупкой, продажей или конверсией иностранной на основании предоставленных клиентом платежных инструкций.

Так, предоставление клиентом платежных инструкций, в том числе посредством СДБО, для перечислений за счет кредитных средств является подтверждением отсутствия у него на дату предоставления кредита просроченной задолженности по активным операциям, процентам и иным денежным обязательствам по активным операциям с банком, а также просроченной задолженности по кредитам, иным активным операциям перед другими банками, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и является фактом предоставления информации об отсутствии вышеуказанной просроченной задолженности.

Клиент обязуется направлять платежные инструкции для перечисления денежных средств со счета по учету кредитной задолженности на свой банковский счет при условии отсутствия у него просроченной задолженности по активным операциям, процентам и иным денежным обязательствам по активным операциям с банком, а также просроченной задолженности по кредитам, иным активным операциям перед другими банками, ОАО «Банк развития Республики Беларусь».
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