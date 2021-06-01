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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК РАСШИРЯЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧНЫХ ПРОЕКТОВ
10:09 02.06.2021
ОАО «Белинвестбанк» расширило возможности финансирования для еco-friendly компаний.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, реализация экологичных внешнеторговых проектов представителей микро-, малого, среднего, крупного и крупнейшего бизнеса осуществляется с привлечением инструментов торгового финансирования.
Компании при реализации своих экопроектов могут рассчитывать на финансирование в размере от 50 тыс. до 20 млн. долларов США. Валюта финансирования: доллар США, евро, российские рубли.
В текущую деятельность средства могут быть предоставлены сроком до двух лет. На финансирование инвестиционных проектов – до пяти.
Финансирование экологичных сделок Белинвестбанком осуществляется за счет связанных ресурсов, предоставляемых зарубежными финансовыми институтами.
В частности, используются следующие инструменты торгового финансирования: предэкспортный / экспортный / импортный торговый связанный кредит; постфинансирование аккредитивов; дисконтирование иностранными банками аккредитивов, исполняемых путем отсроченного платежа; подтверждение аккредитивов.
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