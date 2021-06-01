ОАО «Белинвестбанк» расширило возможности финансирования для еco-friendly компаний.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, реализация экологичных внешнеторговых проектов представителей микро-, малого, среднего, крупного и крупнейшего бизнеса осуществляется с привлечением инструментов торгового финансирования.

Компании при реализации своих экопроектов могут рассчитывать на финансирование в размере от 50 тыс. до 20 млн. долларов США. Валюта финансирования: доллар США, евро, российские рубли.

В текущую деятельность средства могут быть предоставлены сроком до двух лет. На финансирование инвестиционных проектов – до пяти.

Финансирование экологичных сделок Белинвестбанком осуществляется за счет связанных ресурсов, предоставляемых зарубежными финансовыми институтами.

В частности, используются следующие инструменты торгового финансирования: предэкспортный / экспортный / импортный торговый связанный кредит; постфинансирование аккредитивов; дисконтирование иностранными банками аккредитивов, исполняемых путем отсроченного платежа; подтверждение аккредитивов.