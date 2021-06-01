ОАО «Банк БелВЭБ Банк» сообщает о новых выпусках токенов на инвестиционной платформе FINSTORE.BY.

В частности, к инвестированию доступны три выпуска от нового эмитента – ООО «Блесаварис Лизинг». Эта лизинговая компания работает на рынке Республики Беларусь под торговой маркой «Лизинг Эксперт». Компания представляет три выпуска токенов (в белорусских рублях, евро и долларах США) с доходностью от 10,1% до 25% годовых.

Эмитент входит в состав лизинговых организаций, которые имеют право на работу с жилой недвижимостью физических лиц. Компания специализируется на возвратном лизинге, то есть выкупе объекта лизинга (жилой недвижимости и легковых автомобилей) у владельца с последующей передачей ему же в пользование по договору лизинга. Это финансовый инструмент, позволяющий практически моментально получить небанковское финансирование физическим лицам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Также открылись продажи нового выпуска токенов ООО «Хлебозавод № 10» – одного из ведущих производителей хлебобулочных изделий в Минске. Токены размещаются на сумму 200 тыс. долларов США с годовой доходностью в 10%. Выплата дохода будет осуществляться в день приобретения токенов.

Третья новинка – токены ООО «Новая лизинговая компания», сферой деятельности которой является оказание услуг в области финансовой аренды (лизинга). Компания предлагает токены на 200 тыс. долларов США с доходностью 10% годовых на 4 года с возможностью досрочного выкупа каждые полгода.

Более подробно с информацией можно ознакомится на сайте банка.