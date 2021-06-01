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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В СТАТУСБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ «ПОКУПКИ ЛАЙТ» И «ОВЕРДРАФТ ЗАРПЛАТНЫЙ»
17:07 01.06.2021
ОАО "СтатусБанк" внесло изменения в условия кредитования «Покупки лайт» и «Овердрафт зарплатный».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 июня 2021 года процентная ставка по кредиту «Покупки лайт» составляет 12%, по кредиту «Овердрафт зарплатный» - 17,98%.
Остальные условия кредитования остаются без изменений.
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