БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В СТАТУСБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ «ПОКУПКИ ЛАЙТ» И «ОВЕРДРАФТ ЗАРПЛАТНЫЙ»

17:07 01.06.2021 ОАО "СтатусБанк" внесло изменения в условия кредитования «Покупки лайт» и «Овердрафт зарплатный». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 июня 2021 года процентная ставка по кредиту «Покупки лайт» составляет 12%, по кредиту «Овердрафт зарплатный» - 17,98%. Остальные условия кредитования остаются без изменений.