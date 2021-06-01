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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ БЕЗОТЗЫВНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ВКЛАД ДЛЯ ФИЗЛИЦ
16:46 01.06.2021
ЗАО «Цептер Банк» предлагает новый безотзывный валютный вклад для физических лиц "Надежный" с фиксированной процентной ставкой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, валютой вклада являются доллары США (мин. первоначальный взнос - USD 100), процентная ставка (фиксированная) составляет 2,5% годовых.
Срок хранения - 1100 дней.
Предусмотрена возможность пополнения вклада (от USD 20).
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